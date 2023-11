Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 novembre 2023) Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Ite missa est. I giovani non sono atei, ma indifferenti al fatto religioso. Che Dio esista o meno, non è un loro problema. Ma come potrebbero trovare la fede in una Chiesa che, tra lotta ambientalista e umanitaria, offre quel che già dà loro il mondo? - di Matteo Matzuzzi Un Mughini in più. L’importanza di chiamarsi Giampiero. L’uomo di cultura e il “Gf” non sono in contraddizione. Scandalo nella Repubblica delle Lettere – di Pierluigi Battista Ballando e zoppicando. Il programma di Milly Carlucci è tornato per il diciottesimo anno di fila. Poco trash, un cast un po’ ingessato, fiato grosso, risse che durano oltre lo spazio di unsera. Per ...