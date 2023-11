Rubiales squalificato per tre anni dal Tribunale amministrativo dello sport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 novembre 2023) E’ arrivata la decisione del(Tad) nei confronti dell’ex presidente della Federcalcio spagnola Luisper la squalifica, in seguito al bacio non consensuale dato a Jenni Hermoso dopo aver vinto la Coppa del Mondo femminile. Mundo Deportivo scrive: “La Corte ha deciso di squalificarlo per trea seguito della proposta di duee mezzo che l’istruttore aveva presentato. Una sanzione di un anno e mezzo per l’abuso di autorità nel bacio non consensuale a Jenni Hermoso e l’altra per essersi toccato i genitali durante la finale della Coppa del Mondo femminile che la Spagna ha vinto. Questa risoluzione è indipendente dalla sanzione triennale imposta dalla Fifa il 30 ottobre e di cui Luisha già ...