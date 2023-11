Rosy Chin asfalta Letizia | “Falsa | ha ragione Nicole Finta santa”

Leggi su biccy

(Di venerdì 17 novembre 2023)Conte ha mosso gravi accuse nei confronti diPetris, dicendo di essere stata presa a schiaffi e manipolata. Nella casa del Grande Fratello però non c’è solo la ex fidanzata di, ma anche una sua grande amica,, che in questi giorni ha preso posizione. “Io non sapevo nulla, maè mia amica, è una persona buona e straordinaria. Si è liberata di pesi che si porta da troppo tempo. E non posso dire la mia su questa cosa. Io attraverso il mio percorso qui dentro con, sono arrivata a pensarla come. E la mia amica non è una che racconta bugie. E poi adesso la dico tutta, a me le Madri Teresa di Calcutta non mi piacciono”.prende posizione in puntata. Durante la ...