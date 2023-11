Roma | Pellegrini pronto al rientro in campo | Mou lo aspetta

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Contro l’Udinese dopo la sosta Mourinho èa rimettere inil capitano della, LorenzoLa, alla ripresa del campionato, potrà contare di nuovo su Lorenzo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport Mourinho èa riabbracciare un giocatore che, per sua ammissione: «Se ne avessi tre giocherebbero tutti insieme». Il capitano giallorosso è ritenuto indispensabile dallo Special One non solo per la sua abilità di raccordo del gioco o il carisma, ma anche per i gol sulle palle da fermo. L’ultima rete su punizione dei giallorossi risale al derby del 20 marzo 2022 e porta la sua firma. Per trovare un marcatore diverso bisogna andare al 2019, con Kolarov.