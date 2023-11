Roma | il prof del filmato con i saluti romani a scuola | «È folklore | i ragazzi così si ribellano al sistema»

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) Gianfranco Scalabrini è ilessore che si vede nel video in cui gli allievi della“Federico Caffè” fanno il salutono. E in un’intervista rilasciata all’edizionena di Repubblica sembra piuttosto nervoso: «Voi giornalisti siete tutti prezzolati, non mi fido. Non mi rovinate la vita. Il preside mi ha chiuso in una stanza senza farmi chiamare il mio avvocato e mi ha accusato di cose mostruose che non erano vere. Poi, siccome mi hanno dato del fascista, ho fatto una Pec, perché mi ritenevo offeso, e gli ho detto che come forma di protesta civile sarei andato in camicia nera tutti i giorni. Mi ascolta? Non scriva altre cose perché la vengo a cercare». Ini, sostiene Scalabrini, gli allievi li facevano quando lui e altri entravano in classe: «Era una cosa ...