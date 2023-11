Roma | discarica abusiva di ricambi di auto e 40 veicoli in una rimessa | scatta denuncia e sequestro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel corso di accertamenti gli agenti della Polizia locale diCapitale, l’XI Gruppo Marconi, nella giornata del 15 novembre scorso, hanno trovato in località Ponte Galeria una vera e propriaa cielo aperto. Un rinvenimento che ha spinto i caschi bianchi a procedere aldi un’area di 2500 metri quadrati sottoposta a vincolo paesaggistico, per violazione delle norme in materia ambientale. Lasi trovava sul terreno di un’azienda:ta la titolare Gli accertamenti svolti sul sito hanno fatto constatare come nell’appezzamento di terreno era stato realizzato un deposito nonrizzato die parti di motori che inquinavano il terreno agricolo su cui erano stati accumulati. Quel terreno è stato fatto ...