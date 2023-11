Roma | denunciata donna per aver buttato le ceneri del padre in un cassonetto

E' accaduto in via della Primavera, all'altezza di via Fontechiari, a, e sul posto è ... La donna, di 56 anni, è stataper dispersione di ceneri non autorizzata. Al termine le sono state ...

Lascia le ceneri del padre vicino al cassonetto, denunciata 56enne a Roma Adnkronos

"Lascia le ceneri del padre vicino al cassonetto: denunciata 56enne ... Tendenzediviaggio

Ha lasciato le ceneri del padre vicino a un cassonetto dell'Ama a Roma. È accaduto in via della Primavera, all'altezza di via Fontechiari, e sul posto è intervenuta ...Genzano (attualità) - Le indagini hanno portato alla identificazione del soggetto ilmamilio.it Gli agenti del commissariato di Polizia, diretti dal commissario capo Fabrizio Simi, hanno messo la ...