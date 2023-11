Roma | abusa di quattro minori poi gli scrive dal carcere | il giudice rigetta la richiesta dei domiciliari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 novembre 2023) Le sbarre non lo hanno fermato. Anche daldi Regina Coeli ha continuato a contattare gli adolescenti che aveva molestato quando era in libertà, mandando loro mail. Una corrispondenza malata quella tra un educatore di 46 anni e. L’uomo si trova nel penitenziariono da giugno con l’accusa di aver molestato sessualmente dei 16enni mentre lavorava per l’associazione Iqbal Masiq, all’Appio Tuscolano. Una condanna che, però, non lo ha fatto desistere dal continuare a cercarli.ti da un educatore: respinta ladeiDalla tastiera di Regina Coeli, A.A. mantiene un filo diretto con alcuni dei ragazzi per cui è stato condannato alla prigione. In questi mesi ha provato a ...