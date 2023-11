Roma | abbandona le ceneri del padre accanto a un cassonetto | denunciata 56enne

(Di venerdì 17 novembre 2023)per dispersione dinon autorizzata. Questo il reato contestato a unadi, accusata di aver lasciato vicino a una Centocelle un’urna con dentro ledel. A ritrovare l’oggetto, secondo quanto riporta La Repubblica, sono stati alcuni operatori dell’Ama, che hanno avvisato la polizia locale. Gli agenti sono intervenuti in viale della Primavera, all’altezza di via Fontechiari, e dopo aver svolto gli accertamenti sono riusciti a risalire all’identità della persona cremata e della figlia. Ledell’uomo, deceduto nel 2005, sono state riconsegnate alla donna, con l’indicazione di conservarle o smaltirle nelle modalità consentite dalla legge.

