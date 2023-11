Roberto Gualtieri | sceneggiata con i nuovi spazzini | la foto | che imbarazzo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Enfasi. Musica cinematografica di sottofondo. In primo piano il sindaco di Roma. Che ha un video annuncio importante da fare: «Vi presento i 259 neoassunti all'Ama!». Sticaz*i, obietterebbe qualcuno nella Capitale ricorrendo alla lingua madre. Una normale prassi amministrativa trasformata in evento. Ma nulla, quando si parla di rifiuti a Roma, è prassi ed è normale. Quindi ci sta la cerimonia tipo allievi dell'accademia militare. Solo che, ai ragazzi in tuta arancione,non consegna lo spadino, ma la scopa e la paletta. Sono gli angeli della monnezza. Chiamati a risolvere la atavica emergenza che svergogna l'urbe agli occhi del mondo. Che ansia da prestazione. Pure perché il netturbino romano non ha una fama propriamente specchiata. L'ultimo scandalo risale a sei mesi fa: furto di carburante dai mezzi Ama. ...