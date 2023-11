Rivelazione shock di Barak | grave malattia | “potevo fare la fine di Eriksen”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Avrei potutoladi Christianche ha avuto un malore in campo all’ultimo Europeo“. Antoninnon usa mezze misure nel raccontare i problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dal campo la scorsa estate. Il riferimento a Christian, che a causa di un improvviso malore, dovuto a un problema al cuore, si accasciò a terra durante i Mondiali del 2020, è piuttosto forte. “Sembrava una cosa semplice e invece è diventata una polmonite bilaterale, con versamento nei polmoni fino al pericardio e il ricovero in ospedale“, spiega il centrocampista della Fiorentina a Diretta.it. Il mancato trasferimento al Napoli Nel corso della stessa intervista c’è stato spazio anche per un retroscena di mercato sul mancato trasferimento al Napoli: “alladella stagione 21/22 ...