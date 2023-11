Rissa sfiorata in Argentina-Uruguay | mani al collo di Messi a Olivera! VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un teso come di consuetudineha regalato ai tifosi una. Protagonista anche Mathias Olivera. Clima teso in Sud America, dove la sfida traed, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è stata momentaneamente interrotta a causa di screzi tra i calciatori in campo. Le immagini da far west denotano una maxi, Olivera protagonista di unaTutto è iniziato in seguito ad alcune parole forti dell’uruguagio Ugarte. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha infatti appellato in modo tutt’altro che gentile il rivale Rodrigo De Paul, portando ad un acceso scambio di battute trasformatosi ben presto in ressa. Ecco ...