Riforme | Parrini | ' da Casellati quattro affermazioni non vere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Debbo registrare con rammarico che la Ministranella sua ampia intervista odierna al Corriere della Sera non per la prima volta parla della sua riforma costituzionale affermando cose palesemente contrarie alla realtà. Lenonsono almeno". Così Dariodel Pd, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. "afferma che non ci sono stravolgimenti della Carta. Falso. L'elezione diretta del premier svuota di per sé le prerogative del Presidente della Repubblica, che rimane una carica eletta indirettamente, e smonta la forma di governo parlamentare, facendo dell'Italia l'unico Paese liberaldemocratico in cui il legislativo viene invariabilmente sottomesso all'esecutivo. Lo stravolgimento ...