Riflessioni sulla premiazione Michelin

(Di venerdì 17 novembre 2023) Negli ultimi anni ho guardato a questo evento esclusivamente da un punto di vista di promozione del territorio in cui si trova un ristorante piuttosto che al ristorante in sé. Per quanto ognuno di noi abbia la propria ideaguidae le stelle, non la si può non considerare come un’opportunità incredibile di promozione del territorio. L’idea è quella di diventare una meta gastronomica, turistica, capace di generare ricchezza economica per un territorio intero. È evidente, anche quest’anno, quanto il Sud Italia stia investendo sul proprio turismo, su tutti i fronti possibili, per attrarre un target sempre più ampio: dal “ceto” medio a quello super di lusso, passando per il mercato straniero che genera facile e concreta ricchezza. È una conseguenza ovvia che i ristoranti (di ogni tipo), in maniera intelligente, si allineino a questo pensiero ...