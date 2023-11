Riccardo Romagnoli su Greta Rossetti | “Cerca visibilità”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni GF 2023dice la sua su: ecco le parole del fidanzato di Angelica Baraldi sulla donna di MirkoCONTRO: LE SUE PAROLE-, nelle ultime ore, ha affermato: “Avevamo in comune la passione per il padel, giocavamo nello stesso circolo. All’epoca ero fidanzato con una ragazza da cinque anni e i nostri compagni di allenamento ci hanno presentati. Poi per ...