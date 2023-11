Resistenza agli antibiotici | oltre 10mila morti l’anno Un italiano su tre li prende senza prescrizione medica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Non si tratta di una nuova pandemia perché è da anni che la comunità scientifica cerca di contenere la. Una minaccia concreta che in Italia ha provocatonel 2020 e già conta5 milioni di. Ladei batteriche limita la loro efficacia nella cura delle infezioni causa nel mondo un decesso morto ogni 30 secondi. Come ogni anno in occasione della Settimana mondiale per l’uso prudente degli– il ministero della Salute e l’Agenzia italiana del farmaco Aifa lanciano una campagna informativa, presentata dal ministro Orazio Schillaci in un convegno al ministero, che prevede ...