Regionali Sardegna | sento dei ‘distinguo’ nel campo largo che faranno male alla sinistra

(Di venerdì 17 novembre 2023) di Enza Plotino So io qual è il problema. Non abbiamo più paura della destra perché ci è entrata nelle viscere. Abbiamo assimilato come fosse medicina i modi, ma soprattutto i sentimenti violenti, permeati di rivalsa, arroganza, razzismo, intolleranza, pregiudizio, del fascismo della prima metà del ‘900 e lo stiamo pian piano “liberando” nella nostra debole società moderna. Come è avvenuto in un Paese, democraticamente maturo, non lo capisco! O forse, qualcosa intravedo. La politica “politicante” ha una parte di colpa, così come la grancassa dei mezzi di comunicazione, le une e gli altri ormai incapaci di discernere le linee nette di confine etico, morale e per l’appunto politico, in grado solo di stare al gioco “efficace” della destra nell’azzerare le ideologie come fossero un peccato originale, le differenze come fossero disvalore e di mescolarsi in un pastrocchio di nomi senza ...