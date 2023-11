ReggiaCard2024 – A Natale regala la Reggia Dal 27 novembre 2023 la campagna abbonamenti

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 17 novembre 2023) Caserta. Apre dal 27la. Chi acquista l’abbonamento al Museo per il 2024 riceverà un mese in regalo: potrà accedere con la sua card anche in tutto il mese di dicembre. Dal 27a fine dicembre, poi,avrà un packaging natalizio. Sarà un’occasione unica perre ala Meraviglia delladi Caserta. Quattro le tipologie di abbonamento: “Ercole”, “Venere”, “Atlante”, “Leoni”, con valenza fino al 31 dicembre 2024. L’abbonamento “Ercole”, individuale per adulti dai 31 ai 64 anni, ha un costo di 50 euro; l’abbonamento “Venere”, per giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni, ha un ...