Recuperato il corpo della soldatessa Noa Marciano

(Di venerdì 17 novembre 2023) IlNoa, rapita da Hamas nella base di Nahal Oz il 7 ottobre scorso, è stato trovato in una struttura adiacente l'ospedale Shifa a Gaza City. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Di(19 anni), Hamas lunedì scorso aveva diffuso un video - ripreso 4...

Roma - 40enne muore in mare a Torvajanica : corpo recuperato da surfista

Gaza: Israele,soldatessa rapita da Hamas

Cisgiordania: raid Israele a Jenin, '3 morti e 7 feriti' Agenzia ANSA

Ladispoli, rinvenuto il corpo senza vita di una donna in spiaggia ... Fanpage.it

L'ONU: «A Gaza si rischia la morte per fame». Blinken al governo israeliano: «Fermate le violenze dei coloni». Oggi Erdogan in Germania: «Il silenzio è ...Dopo un viaggio tra i monti di Friuli e Veneto, ora le ricerche si concentrano in Val Pusteria. Decine di segnalazioni fasulle.Al setaccio fiumi, boscaglie e casolari abbandonati. La sorella di lei: « ...