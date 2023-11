Reazione A Catena | Scoppia Il Caos Per La Mancata Vittoria Degli Ultravioletta!

(Di venerdì 17 novembre 2023) A, laal gioco finaleUltravioletta, ha generato ilsui social. E’ accaduto al termine dell’ultima puntata, quando gli utenti ne hanno dette di tutti i colori sia contro il programma, che contro gli stessi campioni. Insomma, il pubblico si è sto, questo è poco ma sicuro. Ma cosa hanno combinato i campioni in puntata? Ecco i dettagli!sui social: presi di mira gli Ultravioletta e il programmacontinua a macinare successi. Gli ascolti del programma di Marco Liorni sono ottimi, tanto da sbaragliare ogni sera la concorrenza delle altre reti. Nonostante questo, il pubblico è sempre pronto a trovare il pelo nell’uovo. Non mancano mai commenti e ...

Ascolti TV | Mercoledì 15 Novembre 2023. Montalbano vince col 18.8% - Sciarelli cresce (12.6%) e supera Il Gladiatore (10.3%). Reazione a Catena 22.8-26.3% vs Caduta Libera 14.2-17.4%. Storie Italiane leader (20.7-19.8%) - I Fatti Vostri 8.3-10.8%

Ascolti TV | Mercoledì 15 Novembre 2023. Montalbano vince col 18.8% - Sciarelli cresce (12.6%) e supera Il Gladiatore (10.3%). Reazione a Catena 22.8-26.3% vs Caduta Libera 14.2-17.4%. Storie Italiane leader (20.7-19.8%). Bene I Fatti Vostri (8.3-10.8%) e Diario del Giorno (6.7%)

Reazione a Catena - i campioni "Ultravioletta" vicini al record : addio alle "Amiche in onda"

Ultravioletta spacciati? Reazione a Catena - bomba sui campioni : "Come stanno le cose"

...crescente numero di satelliti in orbita bassa rende inoltre sempre più attuale il rischio di collisioni catastrofiche tra satelliti che potrebbe portare ad un effetto ditale da ...

Reazione a Catena, i campioni "Ultravioletta" vicini al record Liberoquotidiano.it

Marco Liorni verso L'Eredità, manterrà la conduzione di Italia sì. Insegno passa a Reazione a Catena ilmessaggero.it

Non era nata per essere regina, Elisabetta I; eppure, come sarebbe accaduto alla sua omonima più celebre secoli dopo, il ...MotoGP: VIDEO - Nel giovedì di Losail continua a tenere banco il mercato ancora aperto, con la Honda a caccia del sostituto di Marc e mille chiacchiere sul futuro di Puig. Carlo Pernat dice la sua ...