Reazione a Catena | i Semi-Seri nuovi campioni | vinta cifra strabiliante

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 novembre 2023) È stato un venerdì tutt'altro che sfortunato quello delle new entry di, che non solo hanno conquistato il titolo dima hanno persino messo a segno unavincita che ha lasciato tutti, dal conduttore agli spettatori di mamma Rai, a bocca spalancata per lo stupore. Tutto è cominciato quando gli «Ultravioletta» si sono visti sfidare dai «», un trio composto da Emanuele, Vania e Mara. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto, dopodiché sveliamo il montepremi vinto., puntata 17 novembre 2023:vs Ultravioletta Una volta che Marco Liorni ha presentato le due squadre della puntata, sono partiti i giochi. Tra unae una ...