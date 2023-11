Real Madrid | Vinicius si fa male col Brasile | “Penso sia lo stesso infortunio dell’ultima volta”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Brutte notizie per. Nella partita persa dai verdeoro per 2-1 contro la Colombia,Jr si è infortunato ed è stato costretto ad uscire. Stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di un problema alla coscia sinistra. Il brasiliano è stato sostituito da Joao Pedro ed è finito in panchina fino all’intervallo, quando è rientrato dagli spogliatoi con un’ingombrante benda di ghiaccio sulla coscia. Dopo l’di Camavinga, Ancelotti rischia di perdere un altro titolarissimo. “che sia uguale all’ultima. Ho preso un colpo lì e mi ha fattoun po’ più tardi. Domani faremo dei test per vedere come sto” ha dichiarato il brasiliano. SportFace.

