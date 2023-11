È infatti atteso per la tarda serata di, venerdì 17 novembre, ildell'agenzia americana Moody's . Potrebbe confermare il giudizio delle altre agenzie, lasciando il quadro difficile ma ...

Rating, oggi il verdetto di Moody’s: ecco come sono andati gli esami precedenti Il Sole 24 ORE

C'è grande attesa per il giudizio di Moody's sul debito italiano Avvenire

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae ulteriormente a quota 174 bp, con il decennale italiano in calo al 4,28%, in attesa del giudizio di Moody’s sul rating dell’Italia. Sarà la più ...La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in rialzo, nel giorno in cui arriva il rating di Moody's sull'Italia. Poco mosso lo spread tra Btp e Bund a 174 punti punti, con il rendimento del decennale italian ...