Rassegnati a tifare Gualtieri per la trasformazione di Roma

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023). È questo il termine scelto dal sindaco, Roberto, per descrivere il suo secondo anno di mandato. E di fatto è il più appropriato: la città è un cantiere diffuso, con i tutti i disagi del caso. Alla base del suo ragionamento c'è un concetto semplice: proviamo a sfruttare tutto ciò che possiamo (Giubileo, poteri speciali da commissario, fondi Pnrr, stanziamenti straordinari dal Governo, candidatura a Expo 2030) per tentare di rinnovare una città in cui da almeno venti anni nessun sindaco ha mai provato a spostare nulla per timore di rimostranze. Potrebbe essere una scelta fallimentare. Ma potrebbe anche rivelarsi vincente. Ma a perdere o guadagnare non è tanto il sindaco quantoe ini che potrebbero ritrovarsi nel 2030 - anno in cui la quasi totalità della ...