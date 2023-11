Raspadori segna il gol che scaccia la grande paura Ma quest’Italia non sa gestire

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 novembre 2023)il gol chela: Italia-Nord Macedonia 5-2 E alla fine ci pensa. È lui, Jack, are il gol del 4-2, il gol del sollievo. Dopo che laera calata sull’Olimpico e sugli italiani che tifano Italia. Anche a Napoli qualcuno c’è, noi facciamo parte di questa minoranza. Finisce poi 5-2 con gol finale di El Shaarawy. La Nazionale di Spalletti era riuscita a rendere temibile una partita che dopo 45 minuti era bella che finita. L’Italia vinceva 3-0, dopo aver sbagliato anche un rigore (ovviamente con lo specialista in errori Jorginho). Gol in apertura di Darmiani, poi il rigore sbagliato. trenta secondi dopo il primo gol di Chiesa che poi replica grazie a una deviazione. Tre a zero a ...