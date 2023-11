Raspadori | Politano e Di Lorenzo contro Elmas | le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ledi, gara in programma questa alle 20.45 all’Olimpico. Spalletti sta sciogliendo gli ultimi dubbi. Luciano Spalletti ha svelato la possibili formazione per l’intra l’e ladel, in un’attesa sfida che vedrà Giacomoe Matteoaffrontare Eljife la sua Nazionale. Il capitano del Napoli, Di, inizierà dalla panchina, mentre Jorginho farà il suo ritorno in campo dal primo minuto, affiancato da Barella e Bonaventura a centrocampo. In difesa, secondo le indi Sky Sport, Gatti è in vantaggio su Buongiorno per affiancare Acerbi al centro, con Darmian e Dimarco pronti a ...