Rapporto Caritas | “La povertà cresce anche tra gli occupati | il 23% degli assistiti In Italia | più che altrove | chi nasce povero resta povero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Laè tra noi ed è qui perrci. Non più un fenomeno “residuale”, dice l’ultimo, ma qualcosa di strutturale che dilaga ed interessa ormai unno ogni dieci, ossia 5,6 milioni di persone, il triplo rispetto a solo 15 anni fa. Tante sono le persone che versano in una condizioni che tecnicamente si definisce diassoluta, ovvero che non sono in grado di sostenere le spese necessarie per una vita dignitosa. Non è più qualcosa che interessa solo diso categorie marginali ma che, sempre di più, coinvolge e minaccia soggetti che hanno un lavoro ma che ricevono uno stipendio talmente misero dare intrappolati in una severa indigenza. I contratti collettivi non si rinnovano, i prezzi corrono e colpiscono con ...