...05.0 6 Nikolay Gryazin Hyundai +3:29.6 7 Esapekka Lappi Ford +3:44.3 8 Ott Tanak Ford +4:42.8 9 Takamoto Katsuta Toyota +5:07.9 10 Heikki Kovalainen Skoda +5:56.02023,Giappone: Andreas ...

Rally: Wrc. Evans balza al comando in Giappone davanti a Ogier Tiscali

WRC | Rally Giappone, PS8: tris Toyota sotto la pioggia battente Motorsport.com - IT

Terzo Rovanpera, costretto al ritiro Neuville TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Giornata complicata al Rally del Giappone, ultimo appuntamento ...Toyota’s Elfyn Evans will take a significant Rally Japan lead into Saturday after his World Rally Championship team-mate Sebastien Ogier picked up a penalty.