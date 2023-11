Raid sul campo profughi di Nuseirat | Almeno 80 morti

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sarebbero80 i palestinesiin un bombardamento israeliano contro ildi, nella Striscia di Gaza, in una giornata di attacchi aerei che avrebbero fatto circa 150nel contesto delle operazioni israeliane contro Hamas dopo i terribili attacchi del 7 ottobre...

Droni abbattuti - raid sulle basi e strike Usa in Siria : così si infiamma la guerra nei cieli

Netanyahu : “Israele non cercherà né di governare né di occupare Gaza”. Sei palestinesi morti nel raid sull’ospedale di Shifa

Netanyahu : “Israele non cercherà né di governare né di occupare Gaza”. Sei palestinesi morti nel raid sull’ospedale di Al-Shifa

Gaza - Hamas ha sospeso i negoziati sugli ostaggi per gli attacchi sull'ospedale Shifa | Raid su una sede Onu nella Striscia : diversi morti

Hamas ha sospeso i negoziati sugli ostaggi per gli attacchi sull'ospedale Shifa | Raid su una sede Onu : morti | Netanyahu : no al ritorno ...

... in particolare i quartieri settentrionali e meridionali, dove le Idf non hanno ancora operato... Serve una svolta, aggiunge il giornalista, per quanto riguarda l'efficacia deicontro la ...

Ultime notizie. Raid israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Trovato corpo di un ostaggio vicino a ... Il Sole 24 ORE

L'Idf: trovati i corpi di due ostaggi nei pressi di al Shifa Euronews Italiano

Tre morti e sette feriti è l'ultimo bilancio dell'operazione militare israeliana nelle prime ore di oggi a Jenin, in Cisgiordania, informano fonti palestinesi. Due delle persone uccise appartenevano ...Si è conclusa stamane un'operazione dell'esercito israeliano all'interno dell'ospedale Ibn Sina del campo profughi di Jenin, dove almeno cinque persone sarebbero state uccise e 14 ferite. Lo riferisce ...