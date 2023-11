"Siediti con me" : ragazzino abusato da un 42enne in un parco pubblico

I tre avrebbero perseguitato undi 17 anni, loro compagno di classe e portatore di ... Oltre alle aggressioni fisiche, il disabile sarebbe anche statosessualmente dato che i suoi ...

Ragazzino abusato da un 70enne in un parco Today.it

Ex colonnello dell'esercito condannato a 8 anni: ha abusato di due ... Fanpage.it

Il caso nell’Anconetano, secondo l’accusa il giovane avrebbe contattato la minorenne sui social: i due si sarebbero conosciuti nel bar sotto casa. La segnalazione è partita da una professoressa ...In Europa 18 milioni di ragazzi hanno subito un abuso sessuale prima di raggiungere la maggiore età. Anche in Italia il trend è molto preoccupante. Lo riporta Telefono Azzurro in occasione della Giorn ...