Ragazzi scomparsi | l’ultima nota della Procura non lascia dubbi

Leggi su notizie

(Di venerdì 17 novembre 2023), negli ultimi minuti è stata diramata unada parteche nonalcun tipo dio Proseguono le ricerche, da parte delle forze dell’ordine, in merito ai dueche quasi una settimana fa (sabato 11 novembre) hanno fatto perdere completamente le tracce in provincia di Venezia. Si tratta di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. I due, già da qualche settimana, non stavano più insieme. Almeno questo è quello che hanno raccontato i familiari e chi li conosce bene. La ragazza, nella giornata di ieri, si sarebbe dovuta laureare.(Ansa Foto) Notizie.comNel frattempo, proprio negli ultimi minuti, è stata diramata unada parte ...