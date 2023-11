Ragazzi scomparsi in Veneto | continuano le ricerche La foto della Punto nel Trevigiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Proseguono le22enne Giulia Cecchettin e dell’ex fidanzato Filippo Turetta,da sabato sera dopo essere stati visti insieme al centro commerciale Nave de vero di Marghera, vicino a Mestre. È stata diffusa la prima immagine dell’auto del ragazzo, una Grandedi colore nero, ripresa dal sistema di controllo delle targhe a Zero Branco, nel, nella notte fra sabato e domenica, alle 00.43. Secondo quanto riferito dall’avvocato dei Cecchettin, Stefano Tigani, il papà e la sorellagiovane "hanno la convinzione che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà, perché mai si sarebbe allontanata da casa di sua iniziativa, senza dire nulla". Anche se non vi sono elementi investigativi a supportare questa tesi, Giulia "non può essere scappata da sola, per ...

Ragazzi scomparsi - il papà di Giulia : «Le avevo detto di troncare - ma non voleva che Filippo soffrisse»

Ragazzi scomparsi in Veneto - ricerche sulle Dolomiti di Sesto

Ragazzi scomparsi in Veneto - ipotesi : lui non voleva che lei si laureasse oggi

Ragazzi scomparsi - la prima foto della macchina in fuga

In Veneto si sono persi due, svaniti nel nulla. Ma si sono perse anche ore preziose per le indagini, per ritrovare Giulia Cecchettin e Filippo Turetta,sabato sera da Vigonovo (Venezia). Poche ore dopo il padre ...

Giorno della laurea senza Giulia, cresce l'ansia delle famiglie - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Ragazzi scomparsi Veneto, la mappa delle ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta Sky Tg24

Continua la ricerca dei due ex fidanzati 22enni scomparsi sabato. Tra il Veneziano e le Dolomiti. Si cerca l'auto di Filippo Turetta, una Grande ...Sesto giorno di ricerche per Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni scomparsi sabato 11 novembre nel Veneziano. Sono stati ricostruiti gli spostamenti dell'auto ...