Ragazzi scomparsi | ex fidanzato Filippo Turetta indagato tentato omicidio

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 17 novembre 2023), l’exdi Giulia Cecchettin, scomparso con lei da sabato scorso, èdalla Procura di Venezia per l’ipotesi di. Lo riferisce una nota della stessa Procura, spiegando che l’iscrizione, anche a tutela dello stesso, è avvenuta in seguito «al primo esito» delle risultanze di indagine per accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti....