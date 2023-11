Questo video di uno schermo pubblicitario a New York su Israele e Ucraina è falso

Leggi su facta.news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il 15 novembre 2023 è stato pubblicato su TikTok ildi uno, posto lungo una strada di città, in cui la scritta «Stand with Ukraine» (in italiano, «Supportiamo l’») viene sostituita dalla scritta «Stand with Israel» (in italiano, «Supportiamo»). Sotto lodigitale compare la pubblicità del film d’animazione intitolato “Trolls bands together” con la data di uscita prevista per il 17 novembre 2023. Nel filmato è presente anche un testo in sovraimpressione in cui si legge «Spot ‘sociale’ apparso a New– uno “Stand with Israel” che scalza uno “Stand with Ukraine”. Tra l’altro sopra la pubblicità dei ‘Trolls. Come interpretarlo?». Secondo il contenuto oggetto di analisi, quindi, a Newa ...