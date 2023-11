“Questo schifo in tv” Grande Fratello | Garibaldi choc con Perla Pubblico disgustato dopo quello che ha visto

(Di venerdì 17 novembre 2023) La nuova inquilina delVatiero, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti, anche lui nella casa più spiata d’Italia. I due si sono fatti conoscere alla scorsa estate durante la partecipazione a Temptation Island 2023.l’esperienza all’Is Morus Relais, il villaggio in cui è ambientato il reality show condotto da Filippo Bisciglia, i due si sono lasciati e Mirko è uscito insieme alla single Greta Rossetti. Prima del suo ingresso al, Mirko e Greta si sono presi una specie di pausa e anche se il ragazzo si è detto innamorato della Rossetti, l’arrivo dinella Casa potrebbe scombussolare gli equilibri. Nella puntata andata in onda giovedì 16 novembreha fatto il suo ...

Giambruno-Meloni - Calenda : “Vicenda schifosa e fetida - i fuorionda non dovevano essere trasmessi. Non si può fare questo massacro”

La 'ndrangheta fa, ma non deve diventare alibi per gli incapaci e a chi dice che la Calabria ...significa che lo Stato c'è. Il governo nazionale e lo Stato devono dimostrare la loro ...

Sticchi Damiani: “Se per questo schifo retrocedo, vi chiederò i danni” Alfredo Pedullà

Lecce stangato dal Giudice sportivo dopo la partita col Milan ... Eurosport IT

Morgan a X Factor ha tolto il freno. Nella puntata del talent-show andata in onda ieri sera, il cantautore non si è trattenuto e non si ...Il presidente della Regione a Crotone all’evento Pon Legalità con il ministro Piantedosi: «Ringrazio il governo per l’impegno nel contrasto ai clan» ...