Quarto | sgomberata la casa occupata illegalmente da mamma e figli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata liberata stamattina a, in provincia di Napoli, l’abitazione al civico 42 di via De Gasperi,illecitamente alcuni giorni fa da una donna con i suoi treminorenni. Alla donna, denunciata alla Procura di Napoli, il Comune aveva fatto notificare una diffida finalizzata allo sgombero. Insieme con lei, nel frattempo, si erano sistemate inanche due sue zie. Lacon i suoisi è introdotta nell’alloggio lo scorso 7 novembre mentre l’assegnatario era a lavoro. A suo ritorno non è potuto tornare ae per diversi giorni è stato costretto a vivere nella sua auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.