Quanti soldi ha guadagnato Sinner vincendo il girone alle ATP Finals | già scavallato il milione

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Uno, due e tre. Jannikdominante al Pala Alpitour: in quel di Torino arriva la terza vittoria in altrettante partite per l’azzurroATP, primo nel proprioe semifinali conquistate. Devastante anche oggi: dopo i successi su Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, il numero quattro al mondo ha completato l’opera battendo in tre set il danese Holger Rune. Punti in chiave classifica guadagnati, ma anchenonostante fosse qualificato di diritto ha comunque giocato al massimo delle proprie disponibilità dando tutto per il successo. Oggi ha staccato un assegno notevole e non è finita qui: sabato ci sono le semifinali e si sogna in grande.HAFINORA...