Quando si gioca Ucraina-Italia | orario prossima partita | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Lunedì 20 novembre si giocherà sul campo neutro della BayArena di Leverkusen, in Germania, il match valido per l’ultima giornata delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2024 traed: si tratta di uno scontro diretto per arpionare il secondo posto alle spalle dell’Inghilterra. In caso di vittoria contro la Macedonia del Nord questa sera, l’avrà a disposizione due risultati su tre contro l’per ottenere la qualificazione alla rassegna continentale, in caso contrario gli azzurri saranno costretti a vincere lunedì prossimo in Germania. La sfida dell’ultima giornata delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2024 si giocherà alle ore 20.45: la diretta tv disarà fruibile su Rai 1 HD, mentre la direttasarà a cura di ...