Qualificazioni Europei Under 21 | l’Italia fa la goleada con San Marino | vola in testa al Girone

(Di venerdì 17 novembre 2023) Alessandria – In cima al Gruppo A.21 gioca una partita fluida e determina con Sane fa la: 7-0 al termine della gara di oggi pomeriggio a Serravalle. Gli Azzurrini di Mister Nunziata conquistano la terza vittoria di fila, al Torneo di Qualificazione per glidel 2025, con la quarta gara a porte inviolate. Ci sono 10 punti a brillare inaldi appartenenza, uno in più dell’Irlanda, che sarà impegnata con la Norvegia nella giornata di domani. E che incontrerà propriomartedì 21 novembre a Cork. Il racconto della partita, le interviste, il tabellino, il calendario e il programma (figc.it) Italia che ha ipotecato la vittoria già nel primo tempo grazie ai gol di Lorenzo Pirola (Salernitana) e alla ...

2 Tornano in scena i match di qualificazione agli, che si disputeranno la prossima estate in Germania. Penultima giornata, si parte alle ore 18. Nel Gruppo A prosegue la sfida tra Spagna e Scozia (già qualificate) per il 1° posto nel Girone.

