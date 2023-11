Qualificazioni Euro 2024 | Inghilterra sul velluto con Malta La Danimarca conquista il pass

(Di venerdì 17 novembre 2023) I risultati della serata delle, che vedono in arrivo altri verdetti e grande attesa in vista dell’ultima giornata. Nessun problema per l’, che già certa di unnon si danna l’anima ma archivia il primo posto in solitaria nel gruppo C grazie al 2-0 ai danni di. A Wembley partita subito in discesa per gli uomini di Southgate grazie all’autogol di Pepe dopo otto minuti. Gli inglesi non riescono ad arrotondare il punteggio, ma rischiano pochissimo e alla fine raddoppiano al 75? con il gol del “solito” Harry Kane. Chi invece archivia la qualificazione alla fase finale è la, che si mette al sicuro da sorprese grazie alla vittoria per 2-1 ai danni della Slovenia. Danesi avanti con l’ex Atalanta Maehle, ma pochi minuti ...

LIVE Italia-Macedonia del Nord 4-2 - Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA : Raspadori con la sua rete scaccia via i fantasmi!

L' Italia di Spalletti scende in campo per una gara fondamentale contro la Macedonia per le2024 . Agli azzurri serve una vittoria per non avere problemi contro l'Ucraina . Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma fissato per le 20:45: segui la sfida in diretta .

Le partite di oggi, qualificazioni Euro 2024: dove vedere Italia-Macedonia e Inghilterra-Malta Virgilio Sport

Danimarca - Slovenia: ecco gli highlights e i gol della sfida valevole per la nona giornata di Qualificazioni Euro 2024 ...(LaPresse) Jorginho fallisce ancora: non va in rete il rigore nel match dell'Olimpico di Roma tra l’Italia di Spalletti e la Macedonia del Nord, valido per le qualificazioni a Euro 2024. L'errore dal ...