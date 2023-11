Puglia | maltempo | allerta per vento fino a burrasca forte Protezione civile | previsioni meteo

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 12 per trentasei ore. Si fa riferimento a “venti da forti aoccidentali, con raffiche dinel pomeriggio, in rotazione dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ...