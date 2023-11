Protestano i pendolari Cotral | sit-in il 24 novembre | “Basta ritardi | disservizi e inaccessibilità”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Braccia incrociate venerdì 24per idelle linee Roma-Viterbo e Roma-Lido. La protesta si sposterà dalle banchine delle ferrovie alla sede, azienda subentrata ad Atac nella gestione delle due linee dal 2022., sul tavolo degli ufficisaranno tante le lamentele degli utenti che ogni giorno si affidano alla Metromare e alla Roma-Civita Castellana-Viterbo per spostarsi da e per Roma, il più delle volte inghiottendo bocconi amari. A partire dalla probabile soppressione della linea extra-urbana della Roma-Viterbo alle navette sostitutive sulla Roma-Lido, che sopperiscono ai lavori che sarebbero in corso da giugno 2023, interrompendo le corse alle 21 di sera. “Sono anni che viviamo sulla nostra pelle le ...

Braccia incrociate venerdì 24 novembre per i pendolari delle linee Roma-Viterbo e Roma-Lido. La protesta si sposterà dalle banchine delle ferrovie alla sede Cotral, azienda subentrata ad Atac nella ge