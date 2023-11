Protesta al porto di Salerno | portuali e attivisti pro Palestina contro il passaggio di una nave della israeliana Zim | “Trasporta armi” – Video

(Di venerdì 17 novembre 2023)aldiildi unacompagniaZim. Laha attraccato nelcampano per poi essere diretta ad Haifa.dei sindacati di base in sciopero, Si Cobas e Usb, e un gruppo diprohanno manifestato con cori e bandiere per impedire il carico e scarico delle merci a bordoTyrrhenian Container. “Si occupa anche del trasd’verso Israele”, hanno sostenuto gliricordando che laè stata “già bloccata la scorsa settimana neldi Genova”. L'articolo proviene ...

In un bar a Porto Cervo 50 euro per un caffè e un’orzata : la protesta social

Anche a Genova è in corso una manifestazione di: il corteo , in partenza alle 9 dal ... che scioperano per 8 ore o per l'intero turno:di Genova: 24 ore dalle ore 00,00 del 17 novembre ...

Protesta al porto di Salerno, portuali e attivisti pro Palestina contro il passaggio di una nave della… Il Fatto Quotidiano

VIDEO/ Armi al porto di Salerno, le associazioni: “Cambiamo rotta” anteprima24.it

Manifestati pro Palestina blocccano l'ingresso al Porto di Salerno: la protesta contro il passaggio di una nave israeliana ...Genova – È partito poco dopo le nove dal Terminal Traghetti, a Genova, il corteo organizzato in occasione dello sciopero nazionale dei dipendenti pubblici, sanità, trasporti, scuola e università ...