Programmi TV di stasera - venerdì 17 novembre 2023. Su Italia 1 un nuovo appuntamento con ‘Le Iene’

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 17 novembre 2023) Max Angioni e Veronica Gentili (US Mediaset) Rai1, ore 20.30: Qualificazioni Euro 2024,– Macedonia del Nord Calcio. Settima e penultima partita di qualificazione a EURO 2024 Berlino, in cui si decidono i destini della Nazionale. A cura di Rai Sport. In diretta dallo stadio Olimpico di Roma. Telecronaca di Alberto Rimedio, Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordo campo Tiziana. Alla Interviste di Andrea Riscassi. Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Daniele Adani Rai2, ore 21.20: The Rookie Serie Tv. 5×03 – Dye Hard: Chris, ancora convalescente, segue un gruppo online chiamato Dye Hards che dà la caccia a Rosalind. Così chiede a Lucy di comunicarlo alla Polizia e di ascoltare i messaggi. 5×04 – La Scelta: Bailey riceve una chiamata per un’emergenza medica, ma si accorge troppo tardi che la chiamata era una trappola ordita da Rosalind e ...