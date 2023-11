Primo bacio tra Kate e William in The Crown | trionfa romanticismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Londra, 17 nov. (Adnkronos) - Si chiuderà su una nota romantica e gioiosa la parte finale della prossima stagione 'The' di Netflix: dopo i primi sei episodi dedicati alla tragica morte di Diana e al lungo e difficile momento attraversato dalla famiglia reale britannica, lo spettatore assisterà all'incontro traall'Università di St. Andrews, nel 2001, e seguirà l'inizio della loro relazione per poi rivivere il matrimonio tra Carlo e Camilla, reinventato dai creatori della serie. I primi episodi della sesta stagione sono stati diffusi ieri da Netflix, sugli altri sei - in onda dal 14 dicembre - cominciano a emergere le anticipazioni, con - inpiano - il taser deltra i futuri principi del Galles, immaginato per la fiction in un locale affollato ...