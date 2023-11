Prime frizioni fra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero? video

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF 2023,si scontreranno all’interno del reality show di Alfonso Signorini per Giuseppe Garibaldi? Gli spoiler, COSA SUCCEDE- Nelle ultimissime ore, nella casa del GF, cambiano gli equilibri. L’entrata in gioco di, ex fidanzata di Mirko Brunetti, protagonista nella scorsa edizione di Temptation Island, reality targato Mediaset e seguito da oltre quattro milioni di ...