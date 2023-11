Price cap violato Gli Usa sanzionano tre navi della flotta fantasma russa

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato tre società proprietarie di altrettanteche trasportavano petrolio russo violando ilcap imposto dagli Stati Uniti nell’ambito delle sanzioni a Mosca per l’invasione dell’Ucraina. Si tratta delleKazan, Ligovsky Prospect e NS Century, tutte di proprietà di società registrate negli Emirati Arabi Uniti, che hanno utilizzato servizi di personale statunitense durante il trasporto del greggio di originevenduto oltre i 60 dollari al barile. A ottobre gli Stati Uniti avevano imposto le prime sanzioni ai proprietari di petroliere che trasportavano petrolio russo a prezzi superiori al tetto: una in Turchia e una negli Emirati Arabi Uniti. Il dipartimento ha sottolineato in una nota che queste sanzioni puntano “a ridurre le entrate petrolifere che ...