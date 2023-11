Previsioni Meteo | Weekend Ventoso e Fresco | Piogge in Arrivo all' inizio della Settimana

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma - Le tendenzerologicheprossimaportano un finecaratterizzato da un mix di sole, ventoe temperature in calo, seguito daall'nuova. Sabato 18 novembre: Il sole prevarrà su gran parte d'Italia, con residua variabilità al Sud e condizioni ventose. Al Nord, si segnala una scarsa nuvolosità sulle Alpi centro-orientali senza fenomeni associati. Le temperature subiranno una leggera diminuzione, con massime comprese tra 12 e 16 gradi. Domenica 19 novembre: La giornata sarà prevalentemente soleggiata, con nubi in transito al Nord e una sensibile frescura nell'aria. Al mattino, si potranno verificare locali addensamenti sulle Alpi confinali e sulla Liguria orientale, con ...

Alta pressione in risalita dall’Africa regala bel tempo sull’Italia ma anche nebbie al Nord. Temperature in calo ...Il weekend si preannuncia perlopiù soleggiato e stabile ma con venti ancora burrascosi (raffiche fino a 80-90 km/h) all'estremo Sud. Temperature in calo.