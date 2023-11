Premio Nazionale per l’Innovazione 2023

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 17 novembre 2023) 70 startup finaliste per un totale di oltre 300 ricercatori neo-imprenditori: arriva in Lombardia il Giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre, a Palazzo Lombardia, sede ufficiale della Regione a Milano, va in scena la 21° edizione del PNI, ildedicato ai migliori progetti di impresa ad elevato tasso di innovazione nati dalla ricerca scientifica nell’ambito delle Università e degli Enti di ricerca, provenienti da 17 regioni italiane. Sarà la Lombardia il palcoscenico privilegiato1 della 21° edizione delper(PNI), la più importante e capillare business plan competition d’Italia, in cui si sfidano i 70 progetti innovativi che hanno superato le selezioni delle Start Cup, le competizioni regionali collegate alle Università italiane e agli Enti di ricerca associati a PNICube. Alla ...