Premierato | così Giorgia Meloni punta a diventare la presidente assoluta d’Italia

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’economia è in frenata, i poveri aumentano, le famiglie tagliano le spese, la Sanità pubblica è ormai al punto di non ritorno e persino i medici sono pronti a scendere in piazza a scioperare per difendere le proprie pensioni. La situazione nel Paese, insomma, è quella che è, eppure bisogna ammetterlo: il Governo dei «patrioti» si sta dando un gran daffare. Almeno a parole, corre. Anzi galoppa ad annunciare ogni giorno nuovi accordi e nuovi progetti che chissà se mai vedranno la luce. Un giorno c’è un ponte sullo Stretto, un altro un’intesa con l’Albania, evia. Neanche il tempo di lasciarci esaminare una delle manovre finanziarie più modeste degli ultimi anni, cheallunga subito sul tavolo un’altra fiche e sposta l’attenzione altrove: secondo ladel Consiglio, è questo il momento di ...

Pregi e difetti del premierato all'italiana. Alla Difesa parlano La Difesa del Popolo